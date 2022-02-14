俄羅斯與烏克蘭緊張情勢一觸即發，台股今(14日)開低走低，盤中跌逾300點，貨櫃三雄1月營收步創下歷史新高，支撐航海王逆勢走揚，其中，萬海月增近40%，股價一度噴漲逾7%，來到185元，挑戰半年線。

最先公布營收的長榮1月營收568.4億元，月增8.8%、年增99.9%；陽明355.9億元，月增1.3%、去增74%；萬海突破300億元達325.1億元，月增39.8%、年增140%。

貨櫃三雄營收全數創新高，不甩台股大跌，長榮以平盤開出後，一度漲逾3%來到135.5元；激勵陽明開低走高，也漲逾3%至115.5元；營收激增的萬海更是開高走高，盤中一度來到185元，大漲13元，漲幅逾7%。

看到貨櫃三雄股價逆勢走高，網友也在PTT股板熱議，網友除大喊「XX 衝啊」，有網友說「亂世就是要當航海王」、「魚尾給別人賺」，也有網友憂是不是「撐萬海出陽長?」。