美國總統拜登與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）13日就俄羅斯可能入侵通話。

美國總統拜登與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨（13）日再度就俄羅斯可能入侵熱線，澤倫斯基在電話中邀請拜登盡快到訪烏克蘭，認為此舉能夠幫助穩定局勢，不過拜登並未正面回應，美國官員表示，拜登非常不可能訪問烏克蘭。

華府警告俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，拜登與澤倫斯基昨日通話將近1小時，路透社報導，烏克蘭總統府表示，澤倫斯基在電話中敦促拜登盡快來訪，「我深信您接下來幾天到基輔將會是強烈訊號，讓局勢降溫，對於穩定情勢也很重要。」

不過美國有線電視新聞網（CNN）引述不具名烏克蘭官員指出，拜登並未正面回應澤倫斯基的邀請，美國官員指出，拜登「非常不可能」出訪烏克蘭，白宮則拒絕對此置評。

烏克蘭官方指出，澤倫斯基告訴拜登，烏克蘭清楚所面臨的威脅，也已經準備好面對任何情況，同時也感謝美國的支持。不過另一方面，澤倫斯基也對部分認為戰爭迫在眉睫的評論感到失望，因為這類警告嚴重影響烏克蘭經濟，對烏克蘭貨幣造成壓力。

澤倫斯基在電話中要求拜登對烏克蘭提供更大的軍事及財務支持，包括提供更先進的武器，澤倫斯基強調，強而有力的經濟支持能夠「向普丁展現西方支持烏克蘭」，「普丁升溫局勢的影響不會有任何結果。」

拜登則在電話中向澤倫斯基明白表示，如果俄羅斯進一步侵略烏克蘭，美國將聯合盟友迅速、果斷地回應。

兩人也同意繼續透過外交及威懾應對俄羅斯軍事集結的重要性。