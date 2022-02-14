婦產科名醫蘇怡寧經常在個人臉書粉專為懷孕的媽咪解答疑難雜症，近日一名準媽媽在快臨盆前和外面的男人發生關係，擔憂肚子裡孩子的基因會因此改變，私訊蘇怡寧，詢問「可以肯定孩子還是老公的嗎？」令蘇怡寧相當無奈，網友也看傻了眼，直呼「難怪人家說懷孕會變笨是真的啊！媽媽的智商堪慮。」

蘇怡寧昨（13）日於個人粉專《蘇怡寧醫師愛碎碎念》分享一張截圖，一名孕婦私訊表示，確定懷有老公的小孩後，卻又在臨盆前幾天和別人發生關係，擔心肚子裡孩子的基因會改變，怕出生後變成不是老公的孩子，「可以肯定孩子還是老公的嗎？我實在不敢當面問醫生，很憂鬱也很後悔」。

一名孕婦私訊醫師蘇怡寧，令上萬網友看傻眼。（圖／翻攝自蘇怡寧醫師愛碎碎念臉書粉專）

蘇怡寧解釋，基因並不會因此改變，該是誰的小孩就會是誰的，這就跟換花不會成功生兒子是一樣的意思，至於小孩是不是老公的，蘇怡寧無奈地說「抱歉，這個問題我還真的幫不上忙」。

貼文曝光，上萬網友看傻眼，「這才是真的鬼故事啊」、「再跟老公來一次，基因就換回來了，真的不用擔心」、「會啊！孩子一定是最後那個人的，會一直覆蓋喔」、「這是不是要先驗媽媽的腦」、「這個智商堪慮啊」、「難怪人家說懷孕會變笨，都已經確定懷孕了，還有這種問題？是在哈囉？」、「每天問題五花八門，真的好幽默」。