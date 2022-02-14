集保結算所因應金融環境變遷及數位時代來臨，除精進自身核心業務數位發展及轉型，並推動金融服務走向數據化、精準化、敏捷化和智能化。2021年自結營收100.33億元、年增達4成，稅後利益60.96億元、年增近6成，每股盈餘（EPS）14.03元，再創新高。

集保董事長林修銘表示，公司以「利他共好」核心理念，運用新興技術推升核心與創新業務，與全球集保組織與ESG機構建立夥伴關係，促進制度接軌國際。未來將持續拓展多元業務與跨域應用場景，積極打造數位金融生態系，推升台灣市場永續轉型。

新冠疫情加速全球各產業數位發展，對金融服務模式帶來巨大轉變。集保以以金融科技核心能力積極發展數位創新，如集保e手掌握、視訊輔助股東會平台、ESG資訊平台、債票券交易單據區塊鏈、退休準備平台等多項具體措施，協助建構台灣金融市場數位基礎建設。

推動業務數位轉型方面，集保e手掌握APP用戶數已達302萬戶，除提供查詢跨券商存券資訊外，並配合資本市場藍圖開放銀行政策擔任第三方服務提供者（TSP），去年4月底至今已攜手11家銀行，可檢視不同往來銀行個人存款帳戶，提供更豐富的數位服務。

此外，集保配合推動「開放證券」政策，共同成立「開放證券推動委員會」，協助完善架構規範、整合業界資源，促進國內發展應用。同時，也率先以區塊鏈技術創新應用於營業處所議價的債券及票券交易確認及單據傳送服務，有效提升整體作業效率。

大數據發展方面，集保2018年起將核心系統的股票、債券、票券、基金、跨境資產等資料，以大數據分析技術提供視覺化互動式監理資訊，目前已提供超過30項應用項目。另受主管機關委託建置票金公司數位監理申報機制，於去年6月底上線，協助精準監理。

基金服務方面，集保2019起連2年輔導基富通證券推動「好享退」專案，並配合資本市場藍圖於去年9月推出「好好退休準備平台」，提供適合長期儲備退休金的基金及保障型保險商品，透過教育及公益整合，拓展更多年輕族群對高齡化與退休準備認知，落實普惠金融。

推升公司治理與ESG方面，集保因應疫情迅速制定防疫召開股東會作業指引，三級警戒期間積極加強宣導使用電子投票，使去年電子投票總筆數及總權數均較前年成長，平均電子投票占股東會出席股數比率再創62.7％新高。

同時，面對公發公司股東常會首度延期召開，集保短短2個多月推出「視訊輔助股東會平台」，領航股東會進入數位時代。而「投資人關係整合平台」亦與全球主要ESG研究機構合作，將評分資訊及公司治理評鑑結果納入揭露。協助提升台灣公司治理國際評價。

國際交流部分，集保於疫情期間仍持續透過視訊會議等形式積極參與國際相關交流活動，並創新發想主辦ACG線上交流週活動，計29家機構逾300人線上與會；同時，也受邀於亞洲和大洋洲證券交易所聯合會（AOSEF）分享IR平台發展與應用，提升台灣國際能見度。

公司內部精進方面，集保導入敏捷式開發、機器人流程自動化（RPA）及知識管理平台，靈活調整增進韌性，下階段將規畫各項應用系統服務創新，以提升營運效能、增進服務深廣度。並透過主動資安監控及各式自動化工具提升資安聯防、精實韌性，維持資本市場穩定運作。