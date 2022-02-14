東陽(1319)元月合併營收17.44億元，年成長17％，新春開出紅盤，元月營收創下兩年來單月最高，在農曆春節前夕，艙位略微增加，帶動出貨及整體營收表現。
東陽AM事業元月合併營收12.00億元，年成長18％；OEM事業元月合併營收5.44億元，年成長15％。
東陽指出，雖然OEM晶片短缺、AM市場運費高漲、塞港及客戶遞延出貨等因素仍在，公司整理整頓不間斷，持續降低成本，開發新產品。
汽車缺芯的問題已在去年第四季舒緩，經銷商庫存嚴重偏低的現象也將改善，法人認為，2022年對汽車行業而言，將是增加庫存的階段。其中，又以大陸車市恢復最快，銷售狀況在去年第四季已經見到明顯回溫，大陸乘用車市場在2022年將有較快的增速。根據中汽協的預測，今年大陸乘用車銷量有望成長8％至2300萬輛。雖然只有個位數的增速，但這是近五年最快的增速，預期今年大陸車市將迎來較好的光景，對於東陽OEM添加動力。
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