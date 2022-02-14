春節期間因疫情影響減少出遊走春的機會，導致宅在家的時間變多，除了大魚大肉、零食一口接一口之外，加上連假天氣忽晴忽雨，運動情形不甚理想，在年假結束後會發現體重增加，這時除了關心如何減重的問題外，同時也須要留意代謝症候群悄悄上身。國健署提醒，國內5成民眾體重過重，約50萬人有代謝症候群，但只要謹記三招，多半還有機會逆轉。

國民健康署署長吳昭軍表示，代謝症候群的五項危險因子包括腰圍過粗、血壓偏高、飯前血糖偏高、三酸甘油脂偏高及高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)偏低，其中有三項或三項以上超標，即認定為代謝症候群，而有代謝症候群的人將來得到糖尿病、高血壓、高血脂及心臟病是一般人的2-6倍。

根據研究發現，肥胖者及非肥胖者若長期體重增加都有較高罹患代謝症候群的風險；此外，長期體重增加同時也會影響三高(血壓、血糖、血脂)的控制。另根據國健署109年成人預防保健服務資料顯示，40歲以上過重或肥胖者共有105萬人，其中5成以上的民眾有代謝症候群。

吳昭軍提醒，不正常的飲食習慣及缺乏規律運動等不健康的生活型態容易引發代謝症候群，必須做好體重管理及腰圍控制，有效掌握三高問題，以預防代謝症候群的發生，另健康署也呼籲國人應定期利用政府提供的免費成人健康檢查，關心自己的健康檢查結果，多一分關心、少一分擔心，才能更放心自己的健康。

國健署說明，做好健康管理，以遠離代謝症候群的防治方法共有3招，第1招為健康飲食及規律運動，選擇少油、少鹽、少糖及高纖的「三少一高」飲食原則，及養成每餐定時、定量的規律飲食習慣，另每天要進行30分鐘、每週達150分鐘的運動。

國健署指出，疫情期間在家運動可參考健康九九網站的「我家也是健身房」多媒體影音，維持健康體態的同時也加強自身的保護力。

第2招為每天量體重及腰圍，國健署指出，養成每天測量體重及腰圍的習慣，並維持健康體重及保持成年男性腰圍小於90公分，女性腰圍小於80公分，若發現體重或腰圍控制不佳，應檢視自身飲食行為及運動量，適時調整避免代謝症候群找上門。

第3招則是定期健檢監測血壓、血糖、血脂，國健署建議，民眾可善用免費成人預防保健服務（40歲以上未滿65歲，每3年提供1次，65歲以上則每年提供1次），定期了解自身的血壓、血糖、血脂值，可及早發現代謝症候群相關問題，以能及早介入與控制。