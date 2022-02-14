林美秀、陸元琪弔唁明金成。（陳俊吉攝）

黃鐙輝弔唁明金成。（陳俊吉攝）

鄭志龍弔唁明金成。（陳俊吉攝）

知名導演明金成2月8日因「急性心肌梗塞併發心因性休克」驟逝，享年52歲，留下還在坐月子的愛妻明林沛締（Patty）與出生未滿月的雙胞胎姊弟「亮亮」、「壯壯」。今（14日）除了是西洋情人節，也是明金成的頭七，家屬上午將為他舉行頭七法會，一早他生前好友林美秀、陸元琪、六月、黃鐙輝與老婆、鄭志龍便陸續抵達位於萬家會館的追思靈堂。而據悉，Patty為了閃避媒體，早在清晨7點半便抵達靈堂。

Patty一早7點半就抵達靈堂，忙著頭七法會的她透過好友六月轉達「謝謝，辛苦大家了。目前心情還沒平復，也不知道要跟大家說什麼」。

明金成告別式今也公布將於3月1日台北市立第一殯儀館景行廳舉行，上午8點家奠、8點半公祭，10點發引二殯火化。之後將進行樹葬，至於為何選擇樹葬，據悉是明金成生前就曾跟老婆聊過要以樹葬作為將來長眠方式。

上午10點5分左右，會館工作人員透露頭七儀式已開始，明林沛締等家屬皆有都場，並表示明林沛締很早就到了，氣色看起來沒問題，預計會一路參與法會到中午。

林美秀10點半左右離開靈堂時表示，Patty很堅強，只是身體狀況，大家都很擔心，但還ok。