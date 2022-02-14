中光電（5371）公布1月份自結合併營收約44.38億元，較前一個月減少16％，與去年同期相較則成長35％。

受到12月份基期較高影響，影像產品1月份出貨量約6萬台，合併營收則約10.29億元，分別月減31％及19％，相較去年同期則出貨量與合併營收分別大幅成長48％及66％。展望2月份，由於家用娛樂及智能微投影機等機種需求增加，預期影像產品整體出貨量將較元月份大幅成長三成以上。

節能產品1月份合併營收約27.67億元，較12月份減少8％，但較去年同期大幅成長59％。1月份大尺寸TV／PID營收為7.96億元，月減17％；Monitor產品營收則為4.5億元，月增9％；NB機種營收約12.81億元，月減9％；Tablet機種營收約0.8億元，月減23％。1月份節能產品整體出貨量約551萬片，月減5％，年增31％。展望2月份，由於傳統淡季及農曆年工作天數減少，整體出貨量將減少一成多。

中光電預計於15日舉辦線上法人說明會，公布去年第四季及全年財報，並說明今年第一季之營運展望。