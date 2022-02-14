馬自達（MAZDA）汽車主力休旅車CX-5，迎來新改款的ALL-NEW CX-5，透過呼應新世代設計語彙的全新外觀造型，展現令人耳目一新的視覺樣貌，更提供包含：Carbon Edition、Sport Edition與Signature等多元車型版本，完美滿足不同目標消費者的生活風格需求。

同時ALL-NEW CX-5導入全新動力SKYACTIV-G 2.5T渦輪增壓引擎，以最大馬力230匹與同級最佳42.8公斤米的最高扭力，帶來令人印象深刻且強勁有力的加速性能。全新升級i-ACTIV AWD的Off-Road循跡輔助功能可對應更高的速度範圍，提供車輛更全面的扭力分配，搭配具備Normal/Sport/Off-Road三種操控模式切換功能的智慧駕駛模式選擇，使駕馭樂趣與直覺便利帶來全面提升的深刻感受。

向來以完整主動安全科技深獲消費者青睞的CX-5，這次改款導入全速域巡航模式車道維持輔助系統（CTS），更完整配置多項豐富的i-ACTIVSENSE主動安全科技，包含進階前行煞車輔助系統（Advanced SCBS）、車道偏移警示系統（LDWS）、車道偏移防止系統（LAS）、盲點偵測系統（BSM）與後車警示功能（RCTA）、360度環景輔助系統、倒車煞車輔助系統 （SCBS-R）、駕駛疲勞警示系統等。

台灣馬自達表示，ALL-NEW CX-5自即日起展開接單，其中正式售價99.9萬元的20S Touring與129.9萬元的25T 2WD Proactive Touring以接單生產方式提供之外，常販車型售價分別為：20S Carbon Edition 107.9萬元，20S Carbon Edition Plus 114.9萬元，20S Premium 119.9萬元，25T 2WD Sport Edition 137.9萬元及25T AWDSignature 148.9萬元，預計於2022年3月開始陸續交車。