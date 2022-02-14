近期大陸地方兩會陸續召開之後，多個省份在政府工作報告中都提及「上調退休人員基本養老金」，專家分析養老金「18連漲」幾無懸念。此外，為緩解養老金的收支壓力，加快多層次、多支柱養老保險體系建設也勢在必行，須儘快落地個人養老金制度。

據《證券日報》報導，2022年大陸多個省份在政府工作報告中對適度提高退休人員基本養老金進行規劃，例如河北省明確要提高退休人員基本養老金；河南省也表示「適度提高退休人員基本養老金，兜牢民生底線」。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新指出，近幾年，退休人員基本養老金的上調幅度呈下降趨勢，今年養老金漲幅約為3％。他說一方面是受社保基金收入增速放緩等因素影響；另一方面大陸職工養老金人均水準為每月3000元（人民幣，下同）左右，基數已經較高，占在職人員平均工資比重約60％。

上海證券基金評價研究中心研報也顯示，截至2021年，基本養老金已連17年上漲。按照2020年平均工資每月8115元計算，從22歲大學畢業工作到60歲退休，養老金收入為每月3084元，替代率為38％。這仍略低於國際勞工組織建議的養老金替代率最低標準55％。

此外，多地2022年政府工作報告也明確提出建構養老保險「三支柱」體系。中國文化管理協會鄉村振興建設委員會副秘書長袁帥表示，伴隨人口老齡化衝擊，在「第一支柱」、「第二支柱」大規模發展可能受限情況下，「第三支柱」相關制度的落實和推進刻不容緩。