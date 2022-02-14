一名42歲陳姓工程師，自從上任部門主管，工作壓力持續飆升、長期超時工作、生活作息大亂，每天下班只想倒頭睡。本想趁年假之餘與愛妻溫存，沒想到小弟弟竟不願開工。情人節將至，為了不讓愛妻失望特別前來門診求助。

知名泌尿科醫師邱鴻傑說明，逾半數40歲以上男性有不同程度的勃起功能障礙問題，估計全台超過百萬男性恐為勃起功能障礙問題所苦。且勃起功能障礙有年輕化趨勢，近5年40歲以下發生率增3倍。

邱鴻傑指出，值得注意的是，40歲以下尋求就醫的患者，接近5成患者罹患嚴重勃起功能障礙，門診中因打拼事業長期維持不良生活型態，引發勃起功能障礙的中壯年患者人數逐年攀升。

馬偕紀念醫院泌尿科資深主治醫師蔡維恭提醒，許多中壯年男性正值事業巔峰，工作型態集高壓力、高工時、高疲勞於一體，這種工作型態背後的意義可能代表壓力大、三餐不正常、長期久坐缺乏運動等不良生活型態，這些可能都是破壞勃起功能跟男性健康的元兇。

蔡維恭說，根據門診經驗，過勞工作帶給患者的壓力跟疲憊，通常在下班後仍難以解除，這時候若想和另一半浪漫互動，勃起狀況跟性生活表現常常不如人意，若失敗的勃起經驗在患者心中烙下陰影，可能影響到患者未來面對性愛的壓力，陷入越焦慮越難舉的困境。

高雄榮民總醫院泌尿外科主治醫師簡邦平表示，一旦面臨硬度不足問題，患者可能也正朝「三高」的危機步步逼近，高血壓、高血脂、糖尿病是勃起功能障礙常見共病，許多患者在確診勃起功能障礙的同時，即使健檢報告未見紅字，可能已瀕臨三高等慢性病危險邊緣。

簡邦平說，根據歐洲的研究顯示，每5名確診勃起功能障礙的患者，就有1名血糖值達前期糖尿病標準，這些血糖到達臨界值的患者，更可能面臨嚴重的勃起功能障礙，若面臨硬度不足問題，可視為身體發出的警訊，應趕在三高真正上身前及時診斷治療。