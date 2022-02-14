知名YouTuber《老高與小茉》訂閱人數破400萬，頻道總觀看次數更超過11億人次，讓不少網友好奇老高一個月的收入有多少？YouTuber郭煒就以此為題進行估算，得出老高一個月收入大約是新台幣300萬，3年總收入高達2.8億，羨煞不少網友。

老高出生大陸大連市，於2014年11月18日加入YouTube頻道，並在2018年5月開始經營，影片主題多以未來、都市傳說、宇宙、時間及犯罪奇聞等類型為主，總觀看次數已突破11億次，最熱門的影片為兩年前推出的超出你想象(像)的深海世界，累積瀏覽次數高達1141萬次。

郭煒就好奇老高一個月的收入究竟有多少？郭煒在影片中表示，由於YouTube每1千的點閱量大約能獲得2美元的收入，而老高的10億播放量，預計可帶來200萬美元（約新台幣5500萬的）收入。

此外，郭煒也拿老高與曾經公開自己收入的YouTuber「Graham Stephan」進行比較，Graham Stephan的影片總觀看量雖只有老高的三分之一，但他曾透露自己的收入約在達500萬美元（1.6億元台幣）左右，因此郭煒估算，老高的收入一定比Graham Stephan還要高，過去3年的收入約落在1千萬美元（約新台幣2.8億）左右。

不僅如此，老高曾說自己的月收入可買下5頭神戶牛，因此郭煒推估，「老高的月收入大約是60萬人民幣，約新台幣300萬」郭煒分析老高月收入的影片也引起網友們熱烈討論，許多人表示，「這在古代就是說書人，他真的是個很能用簡單淺顯易懂的言語去講解那些深奧的東西，再加上很能抓到觀眾好奇心，知道觀眾想挖哪方面的知識」、「老高真的很厲害，就是想聽他說故事。」