NFL超級盃於14日落幕，洛杉磯公羊勇奪冠軍。美國總統拜登（Joe Biden）對NFL頗有意見，他批評NFL的總教練和管理層的黑人太少了。NFL的黑人球員比例僅次於職籃NBA，超過70%是有色人種，黑人球員超過60%，但在全聯盟32支隊伍裡僅有1位黑人總教練，扣除1名中南美教頭、阿拉伯裔教頭，其餘的都是白人總教練。

拜登告訴美媒NBC說：「他們沒有雇用更多的少數民族去管理球隊。一個這麼多元化、充滿有色人種運動員的聯盟，卻沒有足夠的非裔美國總教練來管理球隊。」

球員薪水通常比管理層還高，但身價再高也不是管理者，特別是NFL先前爆發過抗議美國國旗事件，引發各界的黑人運動員響應。拜登認為不必特別以高標準去要求NFL，但在道德上還是要有一個合宜的標準。拜登說：「在我看來這是他們想要達到的一個標準，不是法律要求的，但屬於合理的要求。」

NFL聯盟總裁古戴爾（Roger Goodell）最近坦承他們做得不夠好，沒有雇用更多有色人種來擔任總教練。2003年開始，NFL要求各隊面試總教練或管理層職務的時候，至少要有1位有色人種參加面試。一位黑人教頭弗洛瑞斯（Brian Flores）在2019年指控紐約巨人隊邀請他去面試，但球團內部早就選定了另一位白人教練。他批評這種規定根本沒用，反而是浪費他的時間。