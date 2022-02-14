上周日本央行曾表示，為防止殖利率走高將無限量買入公債，14日，有指標性意義的日本10年期公債殖利率因此走軟。

日本央行10日指出，將以0.25%的價位無限量購買10年期當地政府公債，防止全球債息上升太高，推升日本借貸成本。

由於市場擔心美國加速升息腳步，以及臆測日本有可能會實施量化緊縮政策，上周有指標象徵的日本10年期公債殖利率，一度大升至0.23%，並創2016年以來最高，接近日本央行的目標區上緣0.25%。

不過，日本央行行長黑田東彥上周在接受日媒訪問時卻表示，並未討論過超寬鬆貨幣政策的退場機制。同時，一直到2023年4月自己任期屆滿時，都不會研究這個議題。換言之，就是從現在到2023年首季這段時間，日本應都會維持目前量化超寬鬆環境。

因此，14日的日本10年期公債殖利率漲勢稍停歇，一度下跌1.5個基本點至0.21%。不過，長天期的卻反向上漲，20年的上漲1個基本點至0.665%，30年的也漲1個基本點至0.88%。