俄羅斯侵略烏克蘭威脅加劇

就在美國官員警告，俄羅斯隨時可能侵略烏克蘭後，隨即下令，多數駐基輔美國使館人員撤離當地。此外，美國總統拜登警告俄羅斯總統普丁，若輕舉妄動，將立刻讓俄方付出慘重的代價。

「對話（The Conversation）」新聞網指出，近幾個月來，俄羅斯在烏克蘭邊境集結了超過10萬大軍，而美國則以派數千部隊到鄰近的波蘭和羅馬尼亞回應。在情勢升高之際，普丁頻頻向美國提出各式安全要求，表示俄羅斯的要求滿足，才會撤軍。其中包括禁止烏克蘭加入北約（NATO），並同意北約將從東歐多數地區撤出部隊和武器。

俄羅斯2014年侵略烏克蘭，併吞克里米亞已有前例，如今仍不斷面臨威脅。而要了解其中錯綜複雜的狀況，主要得從幾個重點看起。

烏克蘭是30年前蘇聯解體後才獨立，但內部卻為貪瀆和內部嚴重分裂所苦。一般來說，烏克蘭西部支持和西歐發展關係，反之，烏東卻傾向和俄羅斯建立更密切的關係。2014 年 2 月烏克蘭抗議分子進行所謂的「尊嚴革命（Revolution of Dignity）」，推翻親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）後，當時俄烏緊張達到新高。

大約就在那時，由於臨時政府不穩，烏軍沒有準備，俄羅斯揮軍，一舉併吞了吞克里米亞。緊接著普丁攻打烏東頓巴斯（Donbas）區，而烏克蘭政府軍和俄羅斯撐腰的分離主義分子爆發武裝衝突，導致超過1.4萬人喪生。不過，俄羅斯對當地衝突的反應和對克里米亞的反應不同，不斷否認介入頓巴斯的衝突。

然而，俄羅斯攻打頓巴斯，加上併吞克里米亞，促使烏克蘭人倒向西方。烏克蘭政府說，2024年會申請加入歐盟（European Union），同時也想加入北約。2019年上台執政的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）致力推動反腐，經濟振興和頓巴斯區的和平。

據烏克蘭RBC-Ukraine 新聞網報導，2021年9月時，81%烏克蘭人說，他們對普丁反感，只有15%受訪的烏克蘭民眾表示，他們對普丁持正面看法。而普丁會決定在烏克蘭邊境集結大軍，和他認為不會有事息息相關。他和捍衛俄羅斯利益的西方政界人士往來很有經驗，一旦他們離任，就會與俄羅斯企業打交道。

而西方國家對俄羅斯介入美國2020年總統大選，對約1.8萬為企業和美國政府工作的人員進行網攻，大都只實施了象徵性的制裁。此外，普丁毫不猶豫，力挺白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko），鐵腕鎮壓首都明斯克的大規模抗議，也可看出，普丁明白，部分西方領導高層和俄羅斯態度一致，而這可以防止西方國家形成對抗克宮的聯合陣線。