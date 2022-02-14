國票投顧指出，台股年後氣勢如虹，且土洋法人站買方，有利台股多頭續航，加上KD、MACD有望皆形成轉折向上訊號，以此來看，大盤後續還有高點可期，惟須留意KD指標開口過大，加上指數已鄰近前方壓力，預期盤勢震盪後再攻的可能性較高，現階段以台股多頭氣勢旺盛，惟短線已不宜追價，待拉回月線再進場的角度看待盤勢。短期指數預期在17712～18500點。

國票投顧分析，一、在美國通膨創40年新高，恐加速美國聯準會（Fed）升息步調：美國通膨持續惡化，1月消費者物價指數（CPI）年增 7.5％創下40年來新高，市場對Fed於3月將一舉升息2碼的預期升高。儘管美國總統拜登隨後表示，預計到2022年底美國通膨將大幅放緩，企圖安撫市場擔憂情緒，但升息加速的趨緊風向又起，短時間恐仍將影響投資氛圍。

二、烏俄情勢緊繃，恐影響油價、晶片製造及國內金融業曝險：外傳俄羅斯計劃2月16日入侵烏克蘭，恐將阻斷石油和天然氣的運送，成為近日推升油價走揚的原因之一，另市場亦關注俄羅斯恐阻撓晶片業所需半導體關鍵材料的影響，以及國內金融業在烏俄曝險逾 2000億元，預期都將對市場帶來一定程度的影響。

三、關注台廠月營收/法說、期貨結算：聯詠、友達、華邦電、穩懋及世界都在上周五盤後召開法說會，預期今（14）日個股及相關族群的股價將有所反應。至於本周法說家數雖不多，但仍有玉山金、富邦媒、原相、中光電及精材等公司值得期待。1月營收公布截止日延至今日，將牽動當日及隔日相關個股股價表現，而緊接著週三台指期結算，也將影響相關個股的走勢及左右盤勢走向。

四、留意美股波動及法人籌碼動向：台股在開紅盤當週呈現走升態勢，投信、外資同步站在買方，分別買超逾130億元、150億元，帶動大盤指數大漲636點（3.6％），返萬八及月線，同時量能也回升到3千億元。考量內外資同步買超，年後資金陸續回籠，有助於近日台股續有表現，惟美股上周後半走勢轉趨震盪，不免干擾市場投資信心，因此，仍應持續關注法人籌碼動向，作為盤勢多空觀察參考。