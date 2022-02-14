大陸國家知識產權局今天（2月14日）發佈通告，依法打擊惡意搶注「冰墩墩」、「谷愛凌」等商標註冊。大陸國家知識產權局依據《奧林匹克標誌保護條例》《商標法》第十條第一款第（八）項等規定，對第41128524號「冰墩墩」、第62453532號「谷愛凌」等429件商標註冊申請予以駁回；依據《商標法》第四十四條第一款規定，對已註冊的第41126916號「雪墩墩」、第38770198號「谷愛凌」等43件商標依職權主動宣告無效。

央視新聞報導，大陸國家知識產權局高度重視冬奧會和冬殘奧會智慧財產權保護工作，並持續深入開展打擊惡意商標註冊專項行動，先後對「北京2022」、 北京2022年冬奧會會徽和北京2022年冬殘奧會會徽等予以特殊標誌保護，對北京冬奧組委申請的「冰墩墩」、「雪容融」等予以商標註冊保護，對其他適格主體申請的「谷愛凌」等冬奧健兒姓名商標予以註冊保護。

然而，2019年以來，少數企業、自然人以牟取不當利益為目的，將北京2022年冬奧會和冬殘奧會吉祥物、運動健兒姓名等冬奧熱詞進行惡意搶注，委託代理機構提交商標註冊申請，非法利用奧運會和奧組委的聲譽，侵害他人姓名權及其他合法權益，造成了重大社會不良影響，損害了我國嚴格保護知識產權的良好形象。

報導稱，辦好北京2022年冬奧會和冬殘奧會是中國政府對國際社會的莊嚴承諾，對相關智慧財產權實施全方位、立體化保護是國家知識產權局的職責所在。

大陸國家知識產權局將一如既往地保持嚴厲打擊商標惡意註冊行為的高壓態勢，不斷強化對包括冬奧吉祥物、運動健兒姓名在內的奧運熱詞進行嚴格保護，對違反誠實信用原則、惡意搶注商標圖謀不當利益的申請人及其委託的商標代理機構依法依規進行嚴肅處理，持續為北京2022年冬奧會和冬殘奧會保駕護航。歡迎社會公眾對涉嫌惡意商標註冊的行為進行監督和舉報。