新北今＋0 林口2校停課採檢79人結果出爐

新北市昨增7例確診，其中跟高雄砂石場家庭群聚案相關有3名孩童，2童分別就讀林口國中、麗園國小，2校即日起至25日全校預防性停課14天、採線上教學。新北市長侯友宜今（14日）上午出席市政行程表示，林口擴大匡列採檢79位居家隔離，均為陰性。「新北市今天疫情至今沒有新增個案出現。」

侯友宜表示，林口區2位學童因高雄砂石場家庭延伸染疫，經過昨擴大匡列採檢79位居家隔離，79人都是陰性，沒有新增個案。「新北市今天疫情至今沒有新增個案出現。」

侯友宜說，新北市面對疫情戰戰兢兢、全面守護，目前新北市傳播鏈大致釐清，中央已把基因定序做出來，跟桃機、西堤餐廳、桃園亞旭都相同，另外也有從高雄、苗栗到新北，這些傳播鏈大部分都已釐清，新北市也不會因傳播鏈釐清，就認為疫情是穩定。

侯友宜強調，春節過後至2月28日都要密切觀察疫情變化，把疫情守住才是當前最重要的責任。