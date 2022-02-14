36歲的瑞莎今（14日）凌晨在IG透露自己正在產房，稍早10點半左右， 她在臉書曬照發文報喜，透露已順利產下二寶！由於今天是西洋情人節，她開心表示：「情人節快樂，Milana Bakurova-Lee 謝謝上帝的最棒的禮物。」

瑞莎7年前與鞋業小開Mike結婚，已育有5歲可愛女兒Nika，今日凌晨3點左右，她在IG限時動態分享進產房待產的影片，開心寫道：「是不是會是一個最棒的情人節禮物，我加油。」過了數小時果然傳來好消息，今天上午已經自然產下二寶。照片中的她氣色紅潤，完全看不出剛生完產的疲累。

瑞莎經紀人表示，瑞莎二女兒Mila有49公分高， 2660克，恰巧與媽媽瑞莎當年出生時身高一樣，體重也只比媽媽當年2690克少了30克。瑞莎生產前一切生活、工作都如常，而且星期六還教課， 完全沒即將臨盆的感覺， 因為星期天沒課，她就想說那「我趕快」。