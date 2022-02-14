中國企業盛和資源傳出擬收購澳洲上市公司Peak Rare Earths Limited（PEK）的消息；澳洲媒體表示，這顯示中國可能進一步緊掐全球稀土供應的命脈。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天報導，在上海證券交易所上市的盛和資源（Shenghe Resources）擬斥資超過3900萬澳元（約新台灣7億7700萬元），購入私募股權基金Appian Capital所持有PEK的19.9%股權。

澳洲金融評論報表示，如果盛和資源成功收購PEK，中國將進一步掌握全球稀土供應的命脈。

澳洲金融評論報解釋，在全球17種稀土元素當中，80%產量來自中國，加上中國政府規定中國稀土開採與冶煉企業的生產上限，因此中國政府對稀土價格有很大的影響力。

澳洲金融評論報提到，如果按照盛和資源的出價進行交易，PEK的市值將會接近1億9600萬澳元（約新台幣39億元）；較PEK在11日收市時的市值高出24%以上。

澳洲金融評論報報導，PEK目前的業務範圍包括坦尚尼亞（Tanzania）恩拉（Ngualla）礦區稀土開採計畫，以及位於英國密得堡（Middlesbrough）的稀土冶煉廠等。