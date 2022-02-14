藝人沈玉琳因在許多綜藝及談話節目上幽默亮眼的表現被觀眾所喜愛，原本是幕後製作人的他因此轉為幕前，也被封為「幽默大師」，沈玉琳除了荒謬的言行被大家所記得外，他與妻子、女兒的好感情也被眾人看在眼中，好丈夫及好爸爸的形象深植人心，而近日有寵妻魔人稱號的他想買台新車送給老婆芽芽，沒想到卻被女兒嫌棄到不行。

沈玉琳日前提到近期想買一台老婆專屬的車送給芽芽，而超級寵妻的他早已規劃要買一台名車好好的讓老婆開心一下，過往有許多購車經驗的他也表示自己解鎖了很多成就，雙B名車也買過了不台，而此次要送給老婆的名車在購車期間一切都以芽芽的喜好為主，最後也購入了保時捷電動車Taycan。

他也特別透露其實自己與老婆都比較喜歡另一款保時捷車型，不過卻因為女兒的一句童言童語而打消念頭，當初在試車時女兒坐在後座卻因為空間太小感到不適，因此忍不住表示「爸爸這台車不行耶，這是窮人在開的」讓夫妻兩人當場笑翻，也決定要以女兒的想法為主，最後也再砸大錢買下現在這款保時捷電動車。

除了名車所費不貲外，在車牌上其實也有特別的巧思，沈玉琳提到此台保時捷的車牌是芽芽的生日，總共花了2萬元才標到此車牌，他也幽默的表示「後來發現有另一名競標者一直出價，根本就是前女友不想讓我得逞！」如此寵妻、愛女兒的行徑也讓網友大大的稱讚他。