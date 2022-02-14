今天就是情人節啦！但誰說今天只能是情侶們的節日！每位單身者若有心儀的對象都可以趁著今天燈光美、氣氛佳的時機來告白，然而告白往往都會害怕失敗，別擔心今天我們整理出愛情宮大開的三星座，不僅近期桃花運爆棚，且還有望脫單，想在情人節當天直接閃光GET就繼續看下去吧！

＃天蠍座

事業上升期的天蠍寶寶們會獲得許多關注 (圖/翻攝TVN)

先恭喜各位天蠍寶寶們！近期的你們正處於事業上升期，這讓你們的外表看上去更加有自信，在無形之中你們也默默的吸引更多人的關注，不僅是在人際關係有所進展，桃花也是，而事業繁忙的你們，放假可能會較喜歡宅在家追劇，但今天先不要！若有心儀的對象趕緊約他出門吃個飯，讓雙方更了解彼此，脫單之路就不遠啦！

＃牡羊座

牡羊座的大家放假多約心儀對象出門准有機會 (圖/翻攝TVN)

牡羊座在2月運勢相當旺！本月你們將會獲得愜意的假期，記得要利用這得來不易的假期多多出門喔！因本月牡羊的愛情宮有日金合相的照撫，因此桃花運大開，單身者有機會豔遇；有心儀對象的你們更是會讓對方頻頻心動，所以放假還是常出門走走！才可以製造更多機會與他人相處，相信2月過後牡羊也會變成有家室的人啦！

＃巨蟹座

巨蟹座要多敞開心胸給他人一個機會唷！(圖/翻攝TVN)

巨蟹座的你們生性溫柔體貼、善解人意，本就是脫單熱門的星座之一，但因你們現正處於事業忙碌期，不想花太多時間在不感興趣的人、事、物身上，這造就你們會錯過許多桃花，可這樣對愛情宮已敞開的你們來說相當可惜，若有想利用這波運勢脫單的話，可以多敞開心胸給予他人機會，或許那個你苦苦追尋的人就在你身邊喔！

以上提到的3星座趕緊趁今天為自己的愛情努力一下吧！若未點出的星座也千萬不要氣餒，感覺雙方互有意思就可先做球試探，這樣不僅自己可以獲得信心也可以給追求者勇氣，就有很高的機會在情人節得到浪漫的告白喔！