嘉聯益電子廠昨＋3 侯友宜：今天新北沒有新增個案 11:272022/02/14 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 關於嘉聯益電子廠群聚，新北市長侯友宜今（14日）上午出席市政行程表示，今天沒有新增個案，目前都穩定中。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉聯益電子廠昨＋3 侯友宜：今天沒有新增個案 訂閱影音： 中時新聞網 新北市13日新增7例確診，其中3例是樹林嘉聯益電子廠移工居家隔離陰轉陽，全案累計已有18名確診者。關於嘉聯益電子廠群聚，新北市長侯友宜今（14日）上午出席市政行程表示，今天沒有新增個案，目前都穩定中。 侯友宜表示，嘉聯益電子廠採檢2000多人，居家隔離將近400人，除了3個陰轉陽，今天沒有新增個案，目前都穩定中。 移工爆傳染鏈 新北加強屠宰場防疫67名移工PCR全採陰 慶！台灣好行「皇冠北海岸線」服務品質第一名 搭車抽好禮回饋遊客 #新冠肺炎 #台灣 #嘉聯益 #電子廠 #個案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美印太報告暗藏台灣方案密碼 04:102022/02/14 時論廣場 江蘇蘇州4人核酸檢測陽性 多地今展開核酸普篩 09:402022/02/14 兩岸 新北今＋0 林口2校停課採檢79人結果出爐 11:212022/02/14 生活 2024勝選組合 劉泰英促侯柯配 04:102022/02/14 政治要聞 台灣新霆包裝輸送機 客製化 04:102022/02/14 產業特刊 推制憲 辜寬敏：民進黨別成既得利益者 04:102022/02/14 政治要聞 致勝關鍵 業者鎖定在地客 04:102022/02/14 產業．科技 台灣燈會主燈區 元宵節開燈 04:102022/02/14 地方新聞 李淳：台加入CPTPP 日本相挺成關鍵 04:102022/02/14 焦點要聞 車用訂單旺到2023年 元山 啟動仁武擴廠計畫 04:102022/02/14 產業．科技 台灣車牌為何不用注音？鄉民點1關鍵：會很麻煩 10:062022/02/14 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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