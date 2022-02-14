嘉聯益電子廠昨＋3 侯友宜：今天沒有新增個案

新北市13日新增7例確診，其中3例是樹林嘉聯益電子廠移工居家隔離陰轉陽，全案累計已有18名確診者。關於嘉聯益電子廠群聚，新北市長侯友宜今（14日）上午出席市政行程表示，今天沒有新增個案，目前都穩定中。

侯友宜表示，嘉聯益電子廠採檢2000多人，居家隔離將近400人，除了3個陰轉陽，今天沒有新增個案，目前都穩定中。