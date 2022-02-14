這男童愛姐姐理由讓媽媽傻眼！1名母親日前發現女兒不慎玩鬧中弄傷兒子，兒子脖子與身上多處有抓痕，她因此笑說要把女兒送去警察局，沒想到兒子竟當場崩潰「我想要姐姐」，並不斷嘶吼「不要（報警）」，她則追問原因，兒子才哭喊說「因為…我就過不了Switch的怪獸」，她全程錄下爆笑對話。

該母親在臉書「爆廢公社」發表影片，影片中兒子在大哭嘶吼，她看見兒子身上傷勢後揚言要報警抓姊姊，沒想到兒子竟態度大變喊「我想要姐姐」，並崩潰喊「求求你跟她講，（再）1次機會」，還轉頭對姊姊說「你下次不要再這樣」，但原PO仍堅持報警，兒子則不斷尖叫，最後脫口原因「因為…我就過不了Switch的怪獸」。

母親發現女兒弄傷兒子，因此笑說要把女兒送去警察局，沒想到兒子當場崩潰「我想要姐姐」，並不斷嘶吼「不要（報警）」，兒子最後說「因為…我就過不了Switch的怪獸」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

母親發現女兒弄傷兒子，因此笑說要把女兒送去警察局，沒想到兒子當場崩潰「我想要姐姐」，並不斷嘶吼「不要（報警）」，兒子最後說「因為…我就過不了Switch的怪獸」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

影片中，該兒子不斷大哭「不要，我要姊姊幫我過（遊戲關卡）」，還一把抱住姐姐，最後又稱因為晚上還想要姊姊陪著他睡覺，原PO問說「姊姊把你抓成這樣，你都不會生氣嗎」，兒子不願直接回應，僅一直喊「我想要姐姐」，最後更直接走向姐姐要求她說對不起，他則趕緊喊沒關係，影片曝光讓網友笑翻。

網友留言稱「弟弟根本戲精啊」、「弟弟是暖男」、「姐姐真的出手太重了，弟弟太可愛了，加上那個頭髮，可愛加上可愛」、「姐一臉無所謂，然後弟哭戲超多」、「打人要教吧，不要動不動就說要送去警察，這樣他們會當真的」、「姊姊好淡定的在那看戲，反而弟弟好慘」、「為什麼我看到這影片一點也笑不出來，反而是覺得擔心」。