據《證券時報》報導，2022北京新聞中心近日舉行北京「兩區」建設專場新聞發佈會。北京市地方金融監督管理局副局長王穎表示，北京市數位人民幣試點在去年取得積極進展，已經覆蓋冬奧全場景40多萬個，交易金額達到96億元。

王穎指出，下一步北京市將持續穩妥有序深化數位人民幣試點，更多場景來使用數位人民幣，建設具有智慧金融服務優勢的全球數位經濟標竿城市。

王穎表示，2022年首都金融業將在6個方面重點發力。第一是高標準服務保障國家金融管理部門和在京中外資金融機構，進一步提升國家金融管理中心地位。二是大力支持北京證券交易所建設，推動衍生機構和業態在京佈局、發展，完善多層次資本市場體系。

第三是抓好按照「兩區」建設目標，高標準推動開放任務落地，研究新一輪改革政策，促進金融雙向開放。四是建設好北京的綠色金融改革試驗區和科創金融改革試驗區。五是繼續大力發展普惠金融，提升金融業服務實體經濟的能力。六是要統籌好發展與安全。