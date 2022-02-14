14日清晨鋒面影響，中部以北受降雨洗除作用影響，空氣品質佳，南部位於下風處且降雨情況趨緩，稍有污染物累積。依10時監測結果，北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區多為「良好」等級；高屏空品區為「普通」等級。
依監測資料顯示，14日清晨鋒面影響，白天起東北季風增強或大陸冷氣團南下，西半部地區風速逐漸增強且降雨機率提升，因擴散條件好轉及降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好至普通等級。
竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級。
未來一週，14日清晨鋒面影響，白天起鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，降雨機率提升，因擴散條件好轉及降雨洗除作用影響，空氣品質多為普通至良好等級；15日至16日東北季風或大陸冷氣團影響，迎風面擴散條件仍佳，下風處污染物稍易累積；17日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差 ；18日華南雲雨區東移影響，污染物受降雨洗除機率上升，空氣品質有望好轉；19日東北季風增強，迎風面擴散條件仍佳，下風處污染物稍易累積。
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