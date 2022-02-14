國際廢鋼原料大漲 豐興全面調漲本週盤價 11:302022/02/14 工商 工商林憲祥、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際廢鋼原料行情大漲激勵下，豐興(2015)14日開出本週內銷盤價，全面調漲本週廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，依序每公噸調漲300元、400元及600元，其中鋼筋和型鋼漲幅約1.82％～2.26％。 豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為12800元，鋼筋每公噸牌價為22300元，型鋼每公噸牌價為27100元。 權證星光大道－長榮航 運價有望調漲 經部穩物價座談 餐飲業：上游不漲 下游就凍漲 #豐興 #本週 #大漲 #調漲 #依序 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙軋行情啟動 具轉機題材 創惟怡利電 錢景俏 04:102022/02/13 產業特刊 慶元宵 13檔雙資提燈點火 04:102022/02/12 證券．權證 通膨急升 美車險商調漲保費 04:102022/02/12 全球財經 鋼市報佳音 中鋼3月盤價看漲 04:102022/02/11 證券．權證 思科傳開價200億美元併Splunk 04:102022/02/13 全球財經 北市擬漲停車費 最高1小時150元 04:102022/02/14 生活新聞 通膨壓力大 電價估連八凍 04:102022/02/14 財經要聞 飼料業暫不漲 蛋價放寬凍漲 04:102022/02/12 財經要聞 中鋼 3月盤價看漲 04:102022/02/13 證券．權證 大單在手 界霖中探針營運衝 04:102022/02/14 證券．權證 飼料業者允諾暫不調漲飼料價格 20:522022/02/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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