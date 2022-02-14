受到國際廢鋼原料行情大漲激勵下，豐興(2015)14日開出本週內銷盤價，全面調漲本週廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，依序每公噸調漲300元、400元及600元，其中鋼筋和型鋼漲幅約1.82％～2.26％。

豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為12800元，鋼筋每公噸牌價為22300元，型鋼每公噸牌價為27100元。