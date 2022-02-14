搶春天國旅商機，晶華國際酒店集團旗下晶華、晶英以及捷絲旅等全台11家酒店與台灣高鐵攜手合作，即日起透過晶華旗下各酒店的官網訂房、無論任何房型或專案，加購3月1日至4月30日高鐵車票皆享全台最低的7折超優惠價格（連假疏運期間維持原8折優惠）。凡於期間完成訂房和入住，除每人最高可省下近千元的車費外，還有機會抽中價值近萬元的「環遊晶華住宿券」，免費入住集團旗下酒店，手上仍持有振興5倍券的民眾，不妨把握時機，規劃一趟舒適愜意的春季小旅行。

晶華國際酒店集團與台灣高鐵近年來積極推動房間和車票聯賣，從方便消費者一站式訂購、為消費者節省行程旅費的角度出發，在飯店官網的訂房頁面上即可直接購買高鐵車票，為消費者提供最方便的訂購方式以及最難得的優惠價格。

晶華國際酒店集團旗下三個品牌、共計11家酒店都有提供這項操作便利的優惠活動，無論是高鐵沿線大城--台北、台南、高雄，或是搭乘高鐵再轉乘至東部的礁溪、花蓮以及太魯閣國家公園等地，都可以選擇入住並加購高鐵7折車票。配合此次高鐵購票7折活動，集團旗下各酒店也祭出各式吸引人的住房與餐飲折扣方案，台北晶華酒店推出超值入住方案，雙人成行每晚僅需3900元起，即可入住12坪精緻客房，徜徉「城市星空電影院」和多項五星級設施，翌日再享用CNN唯一推薦台北必吃的?麗廳自助式早餐，週日至週四入住更可享房型免費升等禮遇。台南晶英酒店的 「FUN」鬆「晶」Happy官網專屬優惠專案，兩人入住小西門套房含早餐每晚只要6999元， 除加贈專業沙龍洗頭?，再享養生按摩療程或晶英貴賓廊Happy Hour。

太魯閣晶英酒店悉心規劃了平日限定住房專案，雙人入住山嵐客房每晚9900元起，入住的房客可盡情感受峽谷清新宜人的空氣和壯麗的山水景致，並體驗饒富趣味的手作課程。針對喜愛泡湯的民眾，礁溪晶泉丰旅祭出超優惠房價，每晚最低只要4930元起，即可入住雅緻溫泉雙人客房，於房內享用特製迎賓點心和日式湯屋房般的半露天溫泉泡湯池，翌日可享用輕日式自助式早餐，平日入住可享升等至泉思套房一大床(依現場房況為準)。

高雄晶英國際行館則推出官網最低價，兩人成行入住18坪御典侶驛/御典雙驛客房，每晚6400元起，可免費享用客房迷你吧（乙次），加價升等至御質行驛套房以上房型的貴賓，可另獲贈獺祭二割三分清酒180ml。

除了變身為防疫酒店的台北林森館和台北三重館外，全台捷絲旅均有參與此次加購高鐵車票7折的優惠活動，每晚1900元起即可入住台北西門館的精緻客房，免費享用Just Cafe'迎賓茶點、健身房、親子遊憩空間等館內設施，另加贈客房迷你吧（乙次）。宜蘭礁溪館的沛日式客房，兩人入住每晚3154元起，可享日式早餐和客房內特有的超大獨立景觀湯池。去年甫開幕、以在地糖廠文化融入設計元素的台南十鼓館，也針對預定高鐵的民眾推出專屬優惠，雙人成行入住鼓韻/鼓悅客房，每房每晚2151元起，可享Just Cafe迎賓點心和十鼓仁糖文創園區門票買一送一優惠（原價每張449元）。

高雄中正館的精緻客房，二人同行一晚最低1600元起，花蓮中正館的精緻客房，二人同行一晚最低2500元起，入住即獲贈JS設計環保袋乙個。搭高鐵入住高雄站前館的行政商務客房，每房一晚最低2700元起，平日享免費升等四人房或輕食飲品抵用300元二選一。

晶華國際酒店集團疫情期間率先不裁員，不減薪並建議政府超前部屬實施員工薪資補貼、開設企業培訓專班、減免稅金以紓緩觀光服務業所受到的衝擊。集團旗下各酒店也嚴格執行防疫措施，其中台北晶華酒店更創業界之先，於空調出風口安裝「UVC滅菌設備」確保空氣清淨；大門則配備美國軍用等級「紅外線熱像測溫儀」進行體溫篩檢；全館落實消費實聯制、外帶外送美食備餐實名制以及免下車取餐得來速服務。同仁齊心協力、攜手達成企業使命：把台灣最好的帶給世界，世界最好的帶進台灣。