國際扶輪等社團為協助雲林縣政府防治癌症，14日在成大雲林斗六分院捐贈「扶輪卓越1號」乳攝車，除可下鄉進行乳房X光攝影外，並提供子宮頸抹片服務，將由衛福部台南醫院與成大斗六分院共同使用，巡迴社區協助民眾防治乳癌與子宮頸癌。

根據衛福部資料顯示，乳癌是台灣女性發生率第1的癌症，標準化發生率與死亡率分別為每10萬人69.1人、12人，即每年有逾萬名女性罹患乳癌，逾2000名女性死於乳癌。雲林縣乳癌發生率雖低於全台，但仍為縣內癌症發生率之首。

國際扶輪3470地區、國際扶輪3502地區、桃園巿扶輪社、斗六科技社14日共同捐贈「扶輪卓越1號」乳攝車，雲林縣長張麗善出席捐贈儀式時表示，婦女藉由定期乳房X光攝影檢查，可降低乳癌死亡率，呼籲符合癌症健康檢查條件的鄉親積極參加篩檢。

張麗善說，乳房X光攝影能偵測到乳房鈣化點、腫瘤，發現無症狀的0期乳癌，是目前最有效的乳癌篩檢工具。把握「及早發現、及早治療」重要觀念，定期參與篩檢，才能為自己健康與家人幸福打造防癌力，降低乳癌對生命的威脅。

縣衛生局局長曾春美指出，雲林縣醫療資源多集中於交通較便利的鄉鎮，乳房X光攝影儀器只有大型醫院才有，未來乳攝車將結合各鄉鎮市衛生所，把癌症檢查服務直接送到各村里，同時招募防癌領航員，在各社區傳遞篩檢訊息，鼓勵鄉親積極參與癌症防治。