香港《文匯報》報導，香港昨日新增1347例新冠肺炎確診個案，僅2宗外地輸入，其餘均為本地感染，初步陽性約2000例。大量巿民染疫已令香港公立醫院隔離病床及社區治療設施飽和，醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業昨日宣布，公立醫院將優先收治兒童、長者及重症病人，目前有數千輕症染疫者滯留社區未能入院，若情況惡化，不排除暫停部分醫院常規服務，改作接收新冠患者的專門醫院。

有專家指，大陸為香港建設「港版方艙醫院」接收大量患者前，可暫時為家居隔離患者提供遠端醫療監察；民建聯立法會議員葛珮帆直言，香港醫療系統已處於癱瘓邊緣，可採多管齊下手段增加隔離設施，先徵用大型室內場館，同時調動資源籌建「港版方艙醫院」。

李立業昨日在疫情簡報會上指出，現時確診及初陽個案已超出公營醫療系統負荷，負壓病床和隔離設施均已飽和，而最近患者不少是長者及兒童，有迫切入院需要，因此公立醫院將優先收治長者、兒童及病情嚴重的新冠病人，同時目前留院病人亦將實施新的分流措施，會逐步將香港感染控制中心留醫的穩定病人，轉到亞博社區治療設施，以騰出病床予上述優先入院治療的病人。

李立業呼籲，年輕及症狀輕微的患者在家中耐心等候，不要恐慌，更不應隨意召喚救護車，因或阻礙有需要病人獲救治機會，強調醫管局正積極尋找其他方案解決病人治療問題，爭取短時間內大幅增加隔離病床，並已準備有關人手，設施一準備好就盡快進駐。

李立業估計，現約有數千確診者滯留在社區，對家人構成一定風險，情況不理想，但危急關頭，須將有限資源留給長者和兒童等更有需要人士，醫管局會提供電話支援，並提醒患者和家人做好個人衛生，如勤清潔手部、單獨用餐，盡量減少傳播。

另外，社區約有4317名居家檢疫者，當中72人透過快速抗原測試發現陽性。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示會繼續做流行病學調查，但追查個案源頭已非首要重點，而是將確診者送院。