聯電大陸子公司和艦員工疑染疫 生產活動暫停 11:352022/02/14 旺報 許昌平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聯電大陸子公司有員工染疫。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯電14日發布重訊表示，聯電位於蘇州8吋晶圓廠和艦芯片製造公司，因有一名員工疑似染疫，目前配合當地主管機關進行全員檢測，生產活動因而逐步暫停，待檢測後配合主管機關核准即全面復工。本事件對公司財務業務無重大影響。 聯電指出，和艦月產值佔整體合併營收約5％，聯電重申第一季業績展望不變，季平均售價上揚5％、出貨量持平、季毛利率約4成、佔全球晶圓代工產業市佔率將持續擴大。 聯電今日股價受到大盤走跌影響，開低走低，早盤跌幅3％左右震盪。 蘇州爆疫情 聯電和艦1員工染疫 暫停生產 大陸暫停立陶宛牛肉進口 我籲國際譴責 #聯電 #染疫 #生產活動 #暫停 #和艦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓國確診連5天破5萬例 總統候選人妻子染疫 10:392022/02/14 國際 高雄燒不停 大樹群聚案擴及砂石場 04:102022/02/12 焦點要聞 聯電 通吃OLED驅動IC大單 04:102022/02/11 財經要聞 駐地官員遭威脅 美暫停進口墨西哥酪梨 18:472022/02/13 國際 中國暫停進口立陶宛牛肉 04:102022/02/11 全球財經 外資上周買超長榮航9萬張最多 但今股價難逃重挫 11:412022/02/14 財經 俄烏危機升溫 荷航暫停飛烏克蘭 12:362022/02/13 國際 俄烏戰雲壟罩！半導體原料恐遭波及 慘成殺盤重災區 12:192022/02/14 財經 和艦員工染疫暫停產 母公司聯電：估影響不大 09:202022/02/14 財經 12歲以下兒童染疫 6成出現發燒 04:102022/02/12 焦點要聞 台中港傳4外籍船員染疫 衛生局回應了 23:202022/02/11 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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