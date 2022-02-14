隨著疫情推升及純網銀加入的鯰魚效應，目前全台國銀數位存款帳戶已突破千萬戶，根據銀行局統計截2021年底，台灣已有37家銀行開辦數存業務，總戶數高達1047萬。

為讓民營行庫不專美於前，公股銀行近年也是急起直追，兆豐銀行開春便豪氣宣布加碼，今年8月底前e秒刷卡友只要新申請兆豐數位存款帳戶「MegaLite」，即可享有四大網購加碼10％回饋，若加計e秒刷本身國內網購最高3％回饋，民眾最高可拿到13％，相當於購物可享87折優惠。

兆豐銀行信用卡處處長林中象表示，信用卡業務本身就是銀行的敲門磚，為了與時俱進推行數存帳戶，此次大手筆灑幣提供卡友開戶後可享指定網購高額回饋，就是希望提高信用卡客戶及數存戶的交叉滲透率，強化客戶及銀行的連結度與忠誠度。

兆豐此次加碼的網購通路包括蝦皮、momo、PChome及Yahoo購物中心，登錄後月月都可獲得10％加碼，每月最高200元，等於月月都能刷2千元才封頂；至於e秒刷鈦金卡本身還可另享國內網購最高3％、國外4％現金回饋，是許多網友激推的網購神卡。

目前台灣開立數位帳戶依照身分驗證強度可分三類，第一類是全新客戶以自然人憑證開戶；第二類是自行客戶線上加開數存戶；第三類則是自行信用卡戶或是其他銀行存戶／信用卡戶進行線上開戶，此類別不僅是純網銀的開戶大宗，同時也是傳統銀行最易切入數存的方式，有高達45％比例都屬於第三類，也因此對銀行而言搭配其他金融商品齊推優惠，如信用卡來招攬數存開戶絕對是最快招攬客戶的方式，挹注資源之高自然更不在話下，建議民眾不妨多加把握現行優惠，及早開戶及早享受，疫情當下，也可免去跑銀行的風險，一舉多得。