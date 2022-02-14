證交所統計，外資上周買超154.96億元，其中買超長榮航（2618） 9.29萬張最多，另賣超聯電（2303）6.03萬張最多。不過，受到烏俄戰火一觸即發及美國升息等多重陰影下，台股今（14）日重挫逾300點，並跌破萬八大關，不管外資上周加碼或調節股都難逃大跌命運，長榮航及聯電都跌約3％。

證交所統計，外資上周在集中市場買超154.96億元，累計今年初至2月11日止，外資累計賣超221.68億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為24.8兆元，占全體上市股票市值的43.72％，較1月26日的24.05兆元，增加7488億元。

外資本周自集中市場買超最多的前三名上市公司為：：長榮航買超92877張、華邦電買超77518張、中信金買超65382張；賣超最多的前三名上市公司為：聯電賣超60304張、群創賣超58560張、新光金賣超35709張。