美國1月消費者物價指數創1982年以來的最高水平，美股本周收跌。富達國際表示，美國消費者物價指數續創40年新高，市場波動加大。

富達國際表示，美國消費者物價指數年增7.5％，續創40年新高美國1月消費者物價指數（CPI）年增7.5％，超過市場預估的7.2％；1月核心CPI年增6％，同樣比市場預期的5.9％高，皆創下40年來新高水準。近期居高不下的通膨主要受疫情相關的供應鏈限制及消費需求強勁造成物價承壓所導致。此數據表明通膨前景惡化，也強化美國聯準會將更快及更大幅緊縮利率的市場預期。

但對於歐洲的部份，富達國際表示，儘管，歐洲央行政策態度轉鷹，但富達傾向預期2023年初才升息。其原因有二： 一、通膨：最新的ECB預期顯示，2023年和2024年的總體和核心通膨都略低於2％的目標。因此若要滿足升息需求，這些預測需要在兩年內上調至2％或以上。而我們不認為在近期的會議上將達成。二、資產購買計畫：目前ECB概述了其到年底的淨資產購買計畫，這意味著到2023年初才有可能升息。雖然資產購買計畫有可能在6月結束，但富達更傾向於預期到Q3或Q4量化寬鬆才會退場。