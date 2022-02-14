梁靜茹有「業餘美食博主」封號。（超級圓頂提供）

梁靜茹過年在家下廚料理年糕。（超級圓頂提供）

梁靜茹推出高雄限定款周邊商品讓歌迷購買收藏。（超級圓頂提供）

梁靜茹將於2月26日首度登上高雄巨蛋開唱，這是前年12月台北小巨蛋首演後，暌違14個月的巡演第2站，她心情期待也已和樂手們開始練團。受疫情影響，她已兩年沒回馬來西亞老家，她許下虎年心願：「希望我有一道任意門，可以讓我瞬間回馬來西亞過年，瞬間去到任何城市，唱歌給大家聽。」

梁靜茹的媽媽以前常來台北，自從疫情爆發後只能靠視訊電話聯繫，梁靜茹說：「應該全家團聚的過年期間，特別會覺得難過也很孤單。這兩年我最常關心家人朋友疫情下各種難處和狀況，以及提醒媽媽過年聚會要做好快篩，常運動，保持心理和身體的健康。」

今年過年梁靜茹親自在家下廚，她的好廚藝全都遺傳自媽媽，她說：「在馬來西亞過年，媽媽一定會親手準備年夜飯，她的手路菜『白胡椒鮑魚豬肚湯』，雖然我也會煮 但跟媽媽煮出來的味道就是不一樣，對我來說，這就是屬於家的味道。」她的寶貝兒子Anderson主動提起很懷念在馬來西亞過年放鞭炮，今年他學到除夕夜「守歲」的意義，知道可以晚點睡覺，開心到跳起來。

此外，梁靜茹收到同事、朋友送她花盆、年糕、零食，還有兩份特別的春聯：一份來自光禹，另一份是恩師李宗盛親手所寫，她感恩表示：「雖然沒有回家，但感受到大家滿滿的愛。」

梁靜茹最近開始練團，很期待高雄的演出，也會訂製新造型跟高雄粉絲見面，這次也準備了高雄限定款周邊商品讓歌迷購買收藏，包括：「明天，雙人舞分享杯」、「昨天，一點愛Tee」、「今天，半永久毛巾」、「秋天別來漁夫帽」和「慢冷帆布袋」，每位入場觀眾都能獲得限定口罩及螢光棒。梁靜茹「202020當我們談論愛情」世界巡迴演唱會，2月26日晚上6點鐘在高雄巨蛋舉行。