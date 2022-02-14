在家樂福順手牽羊的翁姓男子被賣場人員和警方當場人贓俱獲送辦。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名翁姓男子12日上午至前鎮區家樂福消費，揹著背包的翁男逛了一圈後，卻雙手空空走出結帳區，結果遭賣場課長一把攔下報警，警方到場在翁男背包中起出清潔劑、洗碗精、羊肉爐等物，翁男辯稱因錢帶不夠，一時起貪念行竊，卻還偷了一個價值2499元的鑄鐵鍋，警方未採信其說詞，訊後依竊盜現行犯送辦。

警方指出，47歲的翁姓男子12日上午10時許，至前鎮區光華路的家樂福賣場消費，翁男身上背了一個背包，在賣場內閒逛，賣場安全部課長透過監視畫面監看，發現翁男拿了一些清潔用品、羊肉爐、黑木耳等物放在背包中，連鑄鐵鍋也塞在背包中，直覺可疑，於是暗中監控翁男，並至結帳區等候。

翁男逛完賣場後，走至結帳區，沒結帳直接走出時，當場被安全課長攔下並通報警方，警方趕抵，從翁男袋中搜出，清潔劑2瓶、洗碗精4瓶、粥品2袋、冷凍羊肉爐1盒、黑木耳2盒、鑄鐵鍋、酒精1瓶等共計價值4708元的贓物。

翁男當下辯稱因錢沒帶夠，一時起貪念做了糊塗事才行竊，訊後被警方依竊盜現行犯移送法辦。