台股今日受美股走跌影響，指數早盤跌破萬八，凱基投顧指出，金虎年開春再現紅包行情，台股敲鑼重新攻上18000點關卡，但隨著美國公布1月CPI年增7.5％，通膨創下40年新高紀錄，市場揣測將加快美國升息，再次影響全球股市回檔整理。在美國聯準會升息腳步逼近、地緣政治驅動通膨及企業獲利動能轉弱等多重變數下，近期股市震盪難免變大，建議投資人審慎為宜。

凱基投顧表示，全球經濟出現三大風險，首先是聯準會對於貨幣政策的態度已轉向為加速緊縮，市場預期今年聯準會升息幅度也由3碼提高至5碼，且於3月將正式鳴槍升息。根據往年聯準會首次升息前後半年經驗，美股S＆P500往年的最大跌幅為8~14％，本次的最大跌幅為12％，已達滿足點區間；Nasdaq本次最大跌幅已達19％，更是超越往年的最大跌幅13~18％；但比對同期間台股表現，往年的最大跌幅為14~26％，本次的最大跌幅僅5％，且在面對升息利空下，股市的觸底時間通常會落於升息後的1~2個月內，不論空間與時間均尚未達滿足點區。

其次，俄羅斯入侵烏克蘭的地緣政治風險也逐漸加大，其中布蘭特原油今年以來已因此大漲近2成。儘管東歐地緣政治風險對台股沒有直接的影響，但油價大漲將引發通膨，進而帶動聯準會加速緊縮政策，地緣政治與聯準會升息的共伴效應，可能對股市造成進一步壓力。

最後，伴隨著過去兩年高基期及新冠肺炎疫情驅動的數位經濟動能退去，凱基投顧預期2022年上半年，台股企業獲利恐將轉為衰退，此將成為最後一項風險。凱基投顧指建議投資人可增持高殖利率概念股，作為股市波動下的最佳避風港。