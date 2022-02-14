美國政府再度警告俄羅斯可能「隨時」以武力入侵烏克蘭，周一亞太股市表現疲弱，布蘭特期油漲破95美元大關，正持續朝7年高點逼近，作為避險天堂的債券與日圓受到追捧，而歐元走勢承壓。

美國政府周日提出警告，由於美方堅持「北約領土寸土不讓」，俄羅斯可能「隨時」以出乎意表的藉口對烏克蘭發動軍事攻擊。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）警告，一旦俄國入侵烏克蘭，首先將展開猛烈空襲，接著地面部隊將穿越邊境進入烏克蘭，他再次呼籲美國人立即撒離烏克蘭。

俄烏局勢緊繃，MSCI亞太指數（除日本外）下跌0.2%，日經指數重挫2.5%，香港恆生指數跌1.5%，南韓KOSPI跌近2%，中國上證指數跌0.5%。

繼上周五華爾街股市連續第二天重挫後，美股主要指數期貨目前幾近持平，道瓊指數期貨微升0.04%，標普500指數期貨微升0.03%，那斯達克100指數期貨微跌0.08%。

俄國一旦入侵烏克蘭可能導致原油供應受阻的預期持續籠罩，周一國際油價逼近7年高點，目前布蘭特期油漲1.4%，報每桶95.73美元，稍早前一度升至95.91美元。美國期油目前上漲1.63%，報每桶94.61美元。

在避險需求提振下，黃金期貨價格目前上漲0.9%，報每盎司 1858.9美元。

美國10年期公債殖利率目前微升至1.96%。

美國通膨持續竄高，使聯準會將加快升息步伐的預期升溫，上周四美股與美債同步重挫，美國10年期公債殖利率一舉升破2%大關，為2019年來首見。

惟德國媒體上周五報導美國政府已經通知北約成員國，俄羅斯最快將在本周三（2月16日）進攻烏克蘭，以及包括美、英、日、韓、荷蘭、以色列、挪威、澳洲、紐西蘭等國都已公開呼籲在當地的國人盡速離開烏克蘭，在避險需求帶動下，美國10年期債息回落至2%以下。

投資人揣測聯準會收緊政策將導致經濟成長放緩，美國公債殖利率曲線正趨於平坦，5年期債息正逼近10年期債息，幾乎就要出現「倒掛」。

俄烏緊張局勢使歐元回落至1.1360美元，失守上周觸及的高點 1.1495美元。

歐元下跌，帶動美元指數升至96.035，脫離上周觸及的低點95.172。

作為避險天堂的日圓收復失土，報115.50兌一美元，上周一度貶至116.33兌一美元。

日本央行將自本周一起，以0.25%的固定殖利率無限量購買新發行的10年期公債，以防止全球殖利率攀升過度推升國內借貸成本。