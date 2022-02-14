裁剪通路大廠新光鋼(2031)受惠於下游廠商積極回補庫存，1月合併營收達12.78億元、月增5.61%、年增0.9%，創去年7月以來新高，且年後隨著國際鋼市好轉，鋼鐵原物料行情高漲，加上離岸風電的基樁、塔架等工程，自2月起進入密集交貨期，將有助於持續推升營收業績的表現，新光鋼表示，樂見虎年鋼市旺季來臨。新光鋼挾帶營收、展望佳，加上擁抱高殖利率，周一多方捧場，股價登58.8元之今年來新高價。

新光鋼董事長粟明德認為，除了國際煤礦原料行情高漲外，隨著經濟復甦與國際鋼市好轉，以及下游廠商積極提料，預期亞洲鋼市跟著好轉。全年來論，新光鋼看好台商回流建廠辦，加上政府推動公共工程、推廣太陽能、離岸風電等發展，均將持續帶動用鋼需求，而今年鋼材出貨量目標45萬噸，再創新高可期。

國際鐵礦價格欣欣向榮，激勵國際鋼價走升，鋼鐵股含金量高，中鋼(2002)、燁輝(2023)、新光鋼等鋼鐵指標股後市看好；業內人士說，鋼市反彈拐點確定，後續值得觀察。

新光鋼去年自結稅前淨利30.88億元，創歷史新高。法人預估，去年EPS可望逾8元，同樣改寫歷史新高紀錄，且隱含殖利率達7%以上。挾帶營收佳、擁抱高殖利率，加上展望不俗，截止周一上午11:15，股價續漲1.21%或0.7元，報58.7元，一度觸及58.8元之今年來新高價。外資方面，農曆年後已連續買超4753張。

17日開出的3月內銷盤價的中鋼，報價可望全面上漲，市場預期，中鋼熱軋主力鋼材每公噸上漲至少500元、漲幅逾2%，其他冷軋、鍍鋅及電磁鋼片等相關鋼品也可能順勢漲價。但中鋼表示，必須考量國際市場行情及中下游客戶接單競爭力後，再適當的調整價格，若大起大落會衝擊鋼市秩序，且相關廠商認為，年後需求轉強，主要是市場增補庫存所致，至於這波增補庫存之後，是否還能維持強勁需求榮景，值得觀察。本周外資、投信買超力積極，周一股價受大盤影響，走跌逾1%，燁輝(2023)亦走跌逾2.5%。