家暴首露面！前女F4Amy爆哭狂發抖 遭夫狠踹驗傷提告｜中時新聞網

前女F4成員Amy(葉庭蓁)早已結婚，並跟老公小薛育有一子，卻在結婚12年後爆出家庭失和，她不堪長期受到丈夫精神恐嚇等對待，在去年10月鬧出婚變，隔月正式離婚，而恢復單身的她，桃花朵朵開，曝身旁有人追，其中一個還是富二代。

Amy不堪老公小薛長年的恐怖對待，甚至導致她甲狀腺機能亢進發作，因此選擇結束12年婚姻，據《三立新聞網》報導，離婚後她與前夫還住在同一個屋簷下，雖同居但分房睡，也有申請保護令避免再度受家暴，可過往的一切讓她內心陰霾太大，需要吃憂鬱症藥物控制病情。

Amy透露，這個農曆年她一點都不好過，除了離婚外，從小照顧她的外公因病過世，而她與合作多年的經紀人閃亮亮也結束合作關係，如今Amy自立門戶，開公司非常忙碌，首要任務就是安排整理自己的生活，畢竟沒了經紀人只能自立自強，她實在忙到沒心思談感情。

但Amy透露，恢復單身4個月來，桃花運超強，身邊已經出現3個追求者，條件也不錯，其中一個還是富二代，最扯的是，她在臉書收到過私訊，是有人希望包養她，開出一個月80萬的包養價格，讓Amy傻眼哭笑不得。

至於這個農曆年，她是否照慣例跟前夫一起陪兒子過年？Amy僅簡單表示兩人目前的關係就是同居分房，仍有互動，而她年假沒休太久，初五就開工了，而她一直有在救助流浪動物，今年會更加投入這方面，她感嘆去年經歷的生離死別，如今珍惜時光，將心思放在照顧孩子跟工作上，「至於其它部分就順其自然了」。