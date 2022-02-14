新上國小今開學日以「大吉虎」為主題，學校自製花燈主燈「花雨鹿」，噴起煙霧迎賓，還有老虎裝扮人偶，校長則提著今年台灣燈會「大吉虎」提燈贈送給小朋友。（柯宗緯翻攝）

終於等到開學日，小朋友背起書包魚貫而入校園，在玄關先量測體溫。（柯宗緯翻攝）

高雄市國小2月11日預防性停課，延至今（14）日開學，小朋友興奮上學去，校方則嚴陣以待，強化防疫措施，全校若有1例確診則停課14天。新上國小則在開學前，設計線上表單，提供導師掌握學生寒假旅遊狀況，而中午用餐也使用隔板，力求防疫滴水不漏。

終於等到開學日，小朋友背起書包魚貫而入校園，在玄關先量測體溫。新上國小校長王彥嵓指出，學童經過體溫篩檢站，若有發燒等身體不適，就先到健康中心旁的隔離區，由護理師陪同，等待家長帶回就醫，而目前為止，僅有1名幼兒園孩子因過敏請假在家，其餘孩子都蠻健康。

王彥嵓表示，校園在寒假就展開防疫作業，開學前3天老師回校進行第3輪消毒，另也盤點整備紅外線測溫儀、口罩、漂白水、次氯酸水、酒精、洗手皂、耳（額）溫槍、快篩試劑等防疫物資，確保隨時有至少1個月的消耗存量，學童入校門到達教室即噴灑酒精消毒，上學後落實每日至少上、下午二次量測體溫、用餐時使用隔板。

王彥嵓說，加強落實校園清消工作，每隔二小時即進行消毒，尤其是孩子比較常碰觸到的把手、窗台、欄杆、遊具、體育設施等，都是定時清消重點，並嚴格規範開學後班親會以線上模式辦理、校外教學、課後照顧、課後社團等辦理也趨於嚴謹。

值得一提的是，開學前，校方透過線上表單，提供各班導師調查學生與家人在寒假期間的旅遊情形，讓老師們掌握學生在假期期間的生活與移動情形，對於未來疫調可提供大數據與精細分析，以及嚴格遵守若有上呼吸道健康問題，即輔導就醫不到校。

新上國小今開學日以「大吉虎」為主題，學校自製花燈主燈「花雨鹿」，噴起煙霧迎賓，還有老虎裝扮人偶，校長則提著今年台灣燈會「大吉虎」提燈贈送給小朋友，期待今年能夠早日擺脫疫情的紛擾，安心健康學習。

高市教育局指出，若校園出現1例確診，即採取全校停課，且社團營隊停止跨校、跨縣市活動，暫緩2月底前畢旅及校外教學。另外要求學校工作人員盡速完成第三劑接種，師生有上呼吸道症狀，切勿到校，並請學生及其同住家人每日量測體溫記錄，2月1日後曾因呼吸道就醫者，需在聯絡簿註記。