人民幣中間價、在岸價小漲 11:502022/02/14 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價14日報6.3664，較上個交易日（11日）報價6.3681元上揚17個基本點，漲幅0.03％。 截至11點30分，人民幣兌美元在岸價報6.3588元，較上日官方收盤價6.3592元上揚4個基本點，漲幅0.01％。 人民幣兌美元離岸價報6.3630元，漲46個基本點，漲幅0.07％。 鋼市報佳音 中鋼3月盤價看漲 陸大宗商品價格 蠢蠢欲漲 #上揚 #基本點 #漲幅 #人民幣中間價 #在岸價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》南美乾旱擔憂 本周大豆和玉米創下八個月高價 15:392022/02/13 財經 《類股》塞港不斷供需持續吃緊 貨櫃三雄元月營收寫新頁 09:432022/02/12 財經 元月營收月增近14倍 永虹先進躍興櫃黑馬 04:102022/02/12 證券．權證 《國際金融》日央行買債不受限 10年期債息嚇軟 11:082022/02/14 財經 通膨急升 美車險商調漲保費 04:102022/02/12 全球財經 1月資本市場亂流 新光金靠新壽挺住賺逾21億 18:272022/02/11 財經 漲價效益 中華食營收戰新高 04:102022/02/14 證券．權證 《鋼鐵股》豐興廢鋼、鋼筋連3漲 型鋼也轉升 11:592022/02/14 財經 淡水輕軌、淡水信義 漲幅驚人 04:102022/02/12 財經焦點 《其他股》廷鑫1月營收創同期高 訂單直視到Q3 10:002022/02/13 財經 漲逾4％還不夠 麵包恐漲到疫情結束 04:102022/02/13 焦點要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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