人民幣兌美元中間價14日報6.3664，較上個交易日（11日）報價6.3681元上揚17個基本點，漲幅0.03％。

截至11點30分，人民幣兌美元在岸價報6.3588元，較上日官方收盤價6.3592元上揚4個基本點，漲幅0.01％。

人民幣兌美元離岸價報6.3630元，漲46個基本點，漲幅0.07％。

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