搶攻西洋情人節商機，摩斯漢堡推出「巧巧愛上你」及「情人甜蜜99」活動，「巧巧愛上你」活動為即日起至2/28上午十點半後，巧克力達克瓦茲搭配中杯摩斯咖啡原價100元，優惠價79元，巧克力達克瓦茲2入原價110元，優惠價89元。「情人甜蜜99」活動為2/14日至3/14日上午十點半後推出雙人甜點飲品優惠，熱摩斯奶茶搭配大杯摩斯咖啡原價120元，優惠價99元，澳洲TimTam巧克力餅乾搭配大杯摩斯咖啡2杯原價255元，優惠價199元，摩斯漢堡祝以優惠天下有情人終成眷屬。

摩斯漢堡MOS Order APP推出全新MOS安心取功能，即買即用，可跨店取貨、分批取貨享優惠，也可轉贈分享給親朋好友，讓消費者隨時品嚐MOS的好味道，即日起推出MOS安心取新春優惠，指定飲品及澳式黑咖啡買8杯送8杯、輕檸雙牛堡、摩斯雞塊、大杯冰紅茶等多項餐點組合買6套送2套，還有多項餐點、飲品與禮盒優惠。MOS Order APP於2/14-2/28推出專屬晚餐優惠，下午四點後藜麥薑燒珍珠堡、大份黃金地瓜薯及大杯冰紅茶原價165元，優惠價139元。

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