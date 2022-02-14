鹹酥雞是台灣的庶民小吃，一名女網友表示，很喜歡吃炸鹹酥雞殘留的油屑，因此買鹹酥雞時，特別向老闆多要一些屑屑解饞，沒想到最後卻拿到2包鹹酥雞，其中1包是滿滿的屑屑，甚至比鹹酥雞的份量還要多，她開心地大讚「老闆真的太會做生意了」，貼文引發網友討論，不少人震驚直呼，「原來這樣就可以多一包嗎？」

原PO於論壇《Dcard》指出，吃鹹酥雞時特別喜歡炸物殘留的油屑，因此在夜市買鹹酥雞時，都會向老闆要求多給一些屑屑，對方雖然二話不說答應，但在替她秤鹹酥雞分量時，並沒有額外多給她屑屑。

原PO於論壇《Dcard》指出，吃鹹酥雞時特別喜歡炸物殘留的油屑。（圖／翻攝自Dcard）

直到老闆幫她裝袋時，才發現多了1包鹹酥雞，她嚇得向老闆說自己只點一包，豈知對方卻說，「另一包是屑屑喔！」根據原PO提供的照片來看，除了原先購買的鹹酥雞外，另一包裝滿滿的都是油炸屑，且份量比鹹酥雞還要多，令她忍不住大讚「這老闆真的是太會做生意啦！」

圖文曝光後，引發近2萬網友回應，「虧大了，都不知道可以這樣點，下次也這樣買看看」、「好羨慕啊！屑屑真的很讚」、「原來這樣就可以再多一包嗎？下次我也要試試看」、「買鹹酥雞屑屑都比肉好吃」、「我也是屑屑控」、「我也超愛吃屑屑！原來可以跟店家多要屑屑吃嗎！？」、「原來屑屑可以這樣要喔！每次超少我都超難過」。