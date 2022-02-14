百萬Youtuber蔡阿嘎目前頻道已有252萬粉絲，在年前曾透露有員工要離職，年後將有新夥伴加入，由於之前尾牙福利曝光，且開出入職的條件優，讓不少網友心動，而年後蔡阿嘎也公開新進員工長相，高顏值的2位馬上吸引上萬網友按讚。

蔡阿嘎為臺灣第一位擁有兩個「百萬訂閱」頻道的YouTuber，高流量的他一舉一動都受到關注，就連公開新進員工長相及工作內容都引起網友討論，蔡阿嘎昨（13）日在社群上介紹兩位女性新進員工，亞妮(白)、Taco(黑)，兩人主要工作都是企劃，也已正式加入影片拍攝之中，之後在影片中也有機會看到她們，還自爆兩人身高都很高都比他高，並同時附上與兩位新人合影，讓「電競女神」解婕翎都留言「太漂亮了」。

對此，從照片中見到2名員工有著清純外貌，其中白衣的亞妮更意外撞臉有「童顏女神」李佳穎，同樣有著大眼睛和甜美笑容，但有粉絲直接截圖少了蔡阿嘎畫面，虧蔡阿嘎：「老闆毀了這張照片」、「老闆有挑選顏值喲」、「發文不附ig這樣對嗎」、「阿嘎發自內心的笑」、「老闆入職標準是顏值嗎」、「工作室還請人嗎」、「黑色衣服的很漂亮欸」、「第一眼看亞妮還以為是李佳穎」，似乎獲得不少網有共鳴。

蔡阿嘎對員工都很大方，之前舉辦尾牙時，還發起「尾牙禮物自己寫」活動，送出的獎品有「4張阿聯酋航空機票、電腦主機、MacBook Air、投影機、電冰箱等」，有位員工牌面比蔡阿嘎小，但他仍送出「有薪假30天」，只因這位員工家中有困難，讓員工感動及開心不已。