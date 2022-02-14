民代解禁跑攤 侯友宜：需疫情相對穩定

中央流行疫情指揮中心於1月22日宣布禁止民代、公職人員及政府官員跑攤，有專家認為，疫情仍嚴峻不宜解禁。對此，新北市長侯友宜今（14日）表示，滾動式檢討，若疫情相對穩定，當然可以朝比較安全無虞底下慢慢往前走。

關於解禁民代跑攤，侯友宜今（14日）出席市政行程說，所有的疫情要做好滾動式檢討，如果疫情相對的穩定，安全無虞底下，可以慢慢的往前走，不過現在疫情在整個傳播鏈底下，雖然在短期裡新北市大部份都已經釐清楚，但是仍然還是要好好的做好新北市的防疫。

此外，關於如何追蹤社區的隱藏個案，侯友宜說，只要在新北發生的個案，除了從源頭去追，然後靠中央的基因定序把它明確化以外，新北市擴大匡列、擴大採檢，只要有接觸的都會去做好採檢，目前匡列的採檢都是陰性。

侯友宜強調，希望在追查的過程當中疏而不漏，不希望有任何遺漏掉，所以還是會全力的在整個追查源頭上，會做好密切的觀察。