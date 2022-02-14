新北市長侯友宜今天上午主持中和區錦和運動公園停車場開工動土典禮；侯友宜說，新北市升格以來，中和區計興建佳和公園和錦和運動公園等2座地下停車場，共投入12億288萬5000元，創造821格汽車位，104格機車位；其中，錦和運動公園停車場將是中和地區規模最大的全智慧化綠色停車場。

新北市長侯友宜今天上午主持中和區錦和運動公園停車場開工動土典禮。照片/新北市政府提供

侯友宜表示，錦和運動公園占地約3萬3000平方公尺，鄰近雙和醫院及中和國民運動中心，且附近老舊公寓苦無足夠停車空間，違停狀況嚴重，解決停車問題刻不容緩。

交通局長鍾鳴時表示，經爭取中央前瞻補助，計畫將原有的平面停車場闢建為地下停車場，錦和運動公園停車場工程總經費6億6899萬元，前瞻補助2億321萬9000元，市府停管基金支應4億6577萬1000元，規劃興建地下2層、地上1層的全智慧化停車場，預計可提供541格汽車位、4格機車位，並將擴大植樹綠化，預計民國112年3月完工，讓民眾不必再因停車位煩惱，成為永續、共享、智慧的綠色停車場。

交通局表示，侯市長上任後計畫在4年內推動30座全智慧化停車場；至去年底3年內已完成包括金山立體、板橋新埔國小、三重光榮國小和興穀國小等16座立體停車場和10座處平面停車場，已增加5768 格汽車位、3219格機車格，交通局後續仍將全力以赴，打造人本安全的智慧交通城目標大步邁進。