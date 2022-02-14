台灣、美國及印度等3國太空科學跨國合作開發的INSPIRESat-1立方衛星，今天上午8時29分在印度斯利哈里柯塔的達萬太空中心順利發射升空，將執行科學探測任務。這是台灣太空學界於國際合作上的一大突破，同時也展現出我國太空科學基礎研究與應用的實力。

台灣方面由科技部「年輕學者養成方案」及教育部「高教深耕計畫」共同支持中央大學教授張起維參與本項跨國學界合作。INSPIRESat-1衛星同時搭載國立中央大學和美國國家航空暨太空總署補助的酬載，也是我國學研界首次與印度太空研究組織合作。

INSPIRESat-1人造衛星歷經4年跨國多方學術單位合作進行開發與整測，在今天順利升空。此衛星於今年春節期間遞交給印度太空研究組織，2月7日裝上印度太空研究組織的極軌衛星運載火箭，今日早上從印度發射到525公里高度的低地球軌道，以執行科學探測任務。

科技部表示，衛星發射後將由印度太空科學與科技學院 進行主要飛控，並由美國科羅拉多大學波德分校及中央大學輔助，其產出之科學資料將會發放給參與學校以供分析。

INSPIRESat-1衛星上有兩個科學酬載，其中一個是中央大學研發提供的微型電離層探測儀（CIP），另外一個是由美國太空總署所補助開發的雙孔X光太陽頻譜儀（DAXSS）。

CIP所提供的電離層觀測可以了解高層大氣變化及對無線通訊的影響，而DAXSS則可協助我們更了解太陽的日冕變化，兩者結合在一起能讓 INSPIRESat-1 成為一個太空天氣觀測站。

科技部表示，政府鼓勵學研界參與跨國科研合作，拓展國際結盟，加乘研發能量，對國際科研有更多貢獻，也提升台灣科研的影響力。