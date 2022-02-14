當前中美衝突不斷加劇，海洋主權與事務的摩擦不斷增加，華南理工大學公共政策研究院學術委員會主席鄭永年表示，避免「明朝陷阱」（鎖國）對當前中國要邁向海洋強國仍然有重要意義。發展海洋經濟是整個國家可持續發展的問題，是戰略問題；中國還要主動參與全球規則制定。

鄭永年指出，發展海洋文明這不僅僅是一個國家從工業化到後工業化的經濟轉型、經濟升級的問題，也是整個國家可持續發展的問題，要提高到最高的戰略高度來認識海洋經濟的問題。

他認為，海洋文明是一種形態。近代以來，所有先進的文明都是海洋文明，即使在沒有海洋的國家，身處陸地的那些國家如果要強大，也要有海洋文明的精神，沒有海洋文明精神的陸地國家也是會落後的。如果是一個陸地國家，但是具有了一個海洋文明國家的精神，也會崛起。

鄭永年稱，今年正好是紀念鄧小平南巡30周年。海洋文明的一個特點，首先就是解放思想。中國改革開放以後，就體現了一種十足的海洋文明精神。整個中國是在改革開放，尤其是開放狀態下成長起來的。

鄭永年直言，中國需要的是一種理性的愛國主義，不是盲目的義和團主義式的愛國主義。所以我希望我們能講海洋文明，希望中國像南海中國周邊海洋的集裝箱越來越密集，而不是越來越少。

他稱，在過去改革開放40年，中國的貨物國際化了，但是人還沒有國際化、思想還沒有國際化。網上有種說法，現在只有兩個國家，一個叫中國，一個叫非中國。如果是這樣心態的話，中國就會成為一個孤島。

此外，鄭永年說，海洋文明的第二個層面就是規則層面。西方國家首先成為海洋文明國家，但不是說他們制定了這些規則，這些規則就屬於哪個國家。首先規則不具有國家屬性，只要大家都認可的，符合大家利益的情況下，這些規則都應當認同。

他說，RCEP當然是第一個大的，中國影響世界規則的一個嘗試。但是也不要忘了，RCEP不是中國強加於RCEP國家的，是這些國家討論出來的規則，符合大家的共同利益的，即真正的多邊主義。

鄭永年還稱，中國已經申請了要加入CPTPP，表明這些規則上我們也是可以向最高標準看齊的。對於我們來說RECP只是個起點，而不是終點。