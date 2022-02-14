【LIVE直播】拒吞核食捍衛食安！ 藍營質疑：韓國行台灣不行？

行政院解禁日本福島5縣食品進口，國民黨立法院黨團提出5要求、6主張，強調比照韓國做法，禁止進口風險較高的產品，包含水產品、乳製品、嬰幼兒製品，國民黨團總召曾銘宗表示，食安沒有顏色，希望蔡政府不要泛政治化，目的希望確保全民健康，「最卑微的要求」是比照韓國標準。

國民黨立委謝衣鳯指出，行政院的現在提出的「三配套、三原則」無法說服台灣民眾可以保護食品安全健康，國民黨要求除了野生鳥獸肉、菇類、漉油菜外，對於輻射有高風險的水產品、乳製品及嬰幼兒食品都該禁止，且在檢驗量能足夠下，福島5縣食品輻射殘留都該「零檢出」。

國民黨立委吳怡玎表示，國民黨團針對福島食品解禁提出五要求，增訂禁止進口項目，落實禁止核食進口，校園食品輻射零檢出，建立核食受害賠償機制，行政命令備查改審查。

吳怡玎說，六主張包含政府赴日查驗、建置福島5縣食品輻射標章、要求日本政府出示官方標章證明、9大類食品逐批檢驗、檢驗銫137和鍶90、中央全額補助地方政府購買輻射定量儀器。

國民黨團首席副書記長李德維指出，國民黨串連各縣市黨團提出各地的食品安全自治條例，阻擋核食入校園，行政院說不可以牴觸中央法規，但大法官釋字第738號解釋就打臉行政院，中央規定的只是相關規定的底線，而各縣市因地制宜，在地方自治的範疇裡面可以有更高標準，國民黨執政縣市會積極推動核食不入校園。

此外，對於民進黨團總召柯建銘喊話國民黨，為台灣順利加入CPTPP，希望朝野團結合作、不要過度杯葛。曾銘宗怒嗆，柯建銘不要自己打臉柯建銘，開放進口福島食品可能有助台灣加入CPTPP，但助力恐怕只佔0.1％，不能只為了這0.1％就要犧牲2300萬國人健康，呼籲柯建銘拿出良心與良知。